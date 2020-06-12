İstanbul'un göbeğinde doktorun boğazını kesti!

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sağlık çalışanı Süleyman Dönmezler (29) hastanede tedavi altına alınırken, sağlık çalışanının içki şişesiyle boğazını kesen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Emrah Danışman'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Korkunç olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli'de bulunan Maçka Parkı İTÜ karşısında meydana geldi. Doktor Süleyman Dönmezler parka geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartıştığı şahıs daha sonra elinde içki şişesiyle Dönmezler’in yanına geldi ve kırdığı şişeyle ona saldırdı. Dönmez, başına ve boğazına aldığı kırık işçi şişesi darbeleri sonucu kanlar içerisinde kaldı.

BOĞAZI KESİLDİ İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

Boğazı kesilen Süleyman Dönmezler’in kendisi gibi sağlık çalışanı olan doktor arkadaşları panik içerisinde imdat çığlıkları atmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden kaçtı. Dönmezler'in doktor arkadaşları yanına gelerek ilk müdahaleyi yaparken, vatandaşlar da sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde kanlar içerisinde yatan yaralıyı ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden ambulansa taşıyarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Dönmezler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

'ELİNDE ŞİŞE VARDI MÜDAHALE EDEMEDİK'

Dehşet olayı gören Aykut Fırtına isimli vatandaş, "Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Biri içki şişesini kırıp, diğer arkadaşı boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan kişi bir hayli kan kaybetti. Buradaki kadınlar da yaralanan kişinin arkadaşlarıymış. Her şey iki dakikada yaşandı. Olayın ardından yaralı arkadaş yerde kaldı, diğer şahıs da kaçıp gitti. Biz de müdahale edemedik çünkü elinde içki şişesi vardı" dedi.

DEHŞETİ YAŞATAN SUÇ MAKİNESİ ZANLI YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda doktorun kafasında içki şişesi parçalayıp, boğazını kesen şahsın kimliğini belirledi. Şahsın isminin Emrah Danışman (32) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs, Beşiktaş'taki evinde bulunamayınca Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta annesinin evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Kanlı ayakkabısına incelenmek üzere el konulan Emrah Danışman'ın hakkında yapılan incelemelerde suç makinesi çıktı. Danışman'ın kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

'ÖNCE BOĞAZINA SONRA DA YÜZÜNE VE KOLLARINA VURMAYA BAŞLADIM'

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen ve alkollü olduğu belirlenen Emrah Danışman'ın, "Hiç tanımıyorum. Yanlarından geçerken bana küfür etti. Ben de elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi.

'SÜLEYMAN'IN BOĞAZINA KIRIK ŞİŞEYİ SAPLADI'

Olayın görgü tanığı olan Dönmezler'in arkadaşı Meltem Ş,'nin polise verdiği ifadesinde, "Bugün saat 16.30 sıralarında Süleyman ve Deniz'le birlikte Maçka Parkı'na geldik. Biz Deniz ile yürürken Süleyman da telefonla konuştuğu için arkamızdan geliyordu. Bu sırada 'İşine bak çek git' gibi laflar duyduk. Arkamıza döndüğümüzde Süleyman'ın yanında bir kişi vardı. Sonra Süleyman yanımıza geldi. 'Ne oldu diye' sordum. Süleyman da, 'Senin yanından geçerken bana dik dik baktı' dedi. Ben de 'baksın ne olacak' dedikten sonra yürümemize devam ettik. Bu sırada arkamızdan gelen kişi, Süleyman'ın boğazına kırık şişeyi sapladı. Tekrar saplamak istediğinde Süleyman karşı koydu ve boğuşmaya başladılar. Bunun üzerine saldırgan kaçtı. Polis ve ambulansı aradıktan sonra yanımızda bulunan tişört, maske ve peçete ile müdahale ettik" dediği öğrenildi.

BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Yaşanan vahşetin ardından daha önce benzer vakaların yaşandığı Maçka Parkı ile birlikte kentlerin merkezindeki dinlenme alanlarının güvenliğini yeniden gündeme getirdi. 9 yıl önce de bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü Maçka Parkı, geçen yıl 19 Temmuz'da kâbus anlarına sahne olmuştu. Kapkaça uğrayan genç kadını çevredekiler kurtarmıştı.