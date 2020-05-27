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İşte düğün salonlarının açılacağı tarih...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, her şey yolunda gider tedbirlere uyulursa 11 Temmuz'dan sonra düğün gibi toplu organizasyonların yapılabileceğini söyledi.
İşte düğün salonlarının açılacağı tarih...
27 Mayıs 2020 08:57 - Memurlar.net
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Sunucu Başak Şengül'ün evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ"

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir."

Anahtar Kelimeler:

dugun sezonu secil ozkan

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