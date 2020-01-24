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İşte İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası
Corona virüsüne karşı önlemler artırılıyor, İstanbul Havalimanı'nda termal kamera sayesinde 38 dereceden fazla ateşi olan yolcular karantina odasında tutulacak
İşte İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası
24 Ocak 2020 - İHA
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İSTANBUL - Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip “ ölümcül corona virüsü”, dünyada korkuya neden oldu. Virüsün yayılmaya başladığı iddiaları üzerine İstanbul Havalimanı’nda karantina odası oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı açıklamıştı, havalimanında termal kameralı kontrol başladı

Çin’den gelen yolcular İstanbul Havalimanı’nda termal kameradan geçerken kamera sayesinde 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar tespit edilecek. Tespit edilen bu kişiler guruptan ayrılarak muayeneleri yapılacak. Bir risk görülürse bu yolcular önce karantina odasına götürülecek. İstanbul Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan karantina odasında yolcu muayene edildikten sonra, negatif basınçlı sedye ile karantina odasından çıkarılarak, özel ambulansla hastaneye gönderilecek.

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan corona virusu istanbul havalimani

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