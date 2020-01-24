İşte Sağlık personeli için Coronavirüs rehberi!

Sağlık Bakanı Coronavirüs için tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık demişti

24 Ocak 2020 -