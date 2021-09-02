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İşte son YKS ile en yüksek puanla alan 20 tıp fakültesi
ÖSYM, 2021- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yapan yüksek öğretim kurumlarının taban puan, kontenjan ve başarı sıralamalarını açıkladı. ÖSYM’nin açıklaması ile en yüksek taban puanla öğrenci olan tıp fakülteleri belli oldu.
İşte son YKS ile en yüksek puanla alan 20 tıp fakültesi
02 Eylül 2021 12:19 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-YKS yerleştirme sonuçları ile öğrenci alan üniversitelerin taban puanlarını açıkladı. ÖSYM tarafından yayınlanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler tablosunda en yüksek taban puanı ile öğrenci alan tıp programları belli oldu.

Buna göre tıp fakültelerinden en yüksek taban puan ile öğrenci alan devlet üniversitesi 545,118 puan ile İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olurken, vakıf üniversitelerinde ise 554,276 puan ile İstanbul Medipol Üniversitesi oldu.

İşte en yüksek puanla alan 20 tıp fakültesi:

 

 

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