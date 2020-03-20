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İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar
Koronavirüs tedavisi gören hastaların tutulduğu 'izolasyon odaları'nın fotoğrafları ortaya çıktı
İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar
20 Mart 2020 09:15 - Hürriyet
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Koronavirüs mücadelesinde ön cephede 'referans hastane' olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye'nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...

Hürriyet' gazetesinin haberine göre: Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Odaların en temel özelliği 'negatif basınçlı' olması.

'Negatif basınçlı' izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

İşte Türkiyede koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar...

Anahtar Kelimeler:

koronavirus referans hastane izolasyon odalari

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