İşte Türkiye'nin Koronavirüs tablosu: İyileşen hasta sayısı 26

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25 Mart 2020 19:57
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığı ile ilgili günlük ve genel durumu gösteren tabloları paylaştı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak
Market ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili flaş karar! İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge...
New York Times: Virüs nasıl yayıldı?
Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal Türkiye'de Covid pozitif hastalara kullanılan ilacı açıkladı: Favipiravir
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçti
KKTC Başbakanı'nın doktor kızı, gönüllü olarak çalışıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ceyhan: Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı vereceğiz
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk 3200 kişi incelendi: Yaş ortalaması, Semptomlar, Ek hastalıklar...
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