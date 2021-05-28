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İşte yeni aşı takvimi: Sonbahara kadar 18 yaş üstü aşılanacak
BioNTech'ten alınan toplam 120 milyon doz sözü, Sputnik'le yapılan anlaşma ve Çin'den gelmesi beklenen dozlarla Türkiye'nin aşı takvimi güncellendi. Bakan Koca dün orta düzey ve ağır engellilerin aşılanmaya başlandığını duyurdu. 50 yaş üstüne ise 1 Haziran'da aşılama başlayacak. Hedef sonbahara kadar 18 yaş üstünü aşılamak.
İşte yeni aşı takvimi: Sonbahara kadar 18 yaş üstü aşılanacak
28 Mayıs 2021 11:26 - HÜRRİYET
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı toplamda 100 milyon Sinovac, 120 milyon BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V aşısı alınması konusunda imzaların tamamlandığını ve nüfusun üç katını aşan bir aşıyı imza altına aldıklarını duyurmuştu. Bakanlık, gelen her parti aşının öncelikle TİTCK laboratuvarlarında incelemeye alındığını, incelemenin ardından dağıtıma çıkararak uygulamaya başlandığını açıkladı. Yeni dozlarla aşı takvimimiz de güncellenmiş oldu...

ENGELLİLERE AŞI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmaya başlandığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımıza öncelikli bir grubu daha dahil ettik. Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin" dedi.

ÖĞRETMENLERE YENİ RANDEVU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Bakan Selçuk Twitter'dan, "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813. 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" paylaşımını yaptı.

50 YAŞ VE ÜZERİ 1 HAZİRAN'DA

Yeni gelen BioNTech aşılarıyla 1 Haziran sonrası 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlanacak. Bakan Koca, önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu müjdeyi vatandaşla paylaştı.

SONBAHARA KADAR 18 YAŞ ÜSTÜ

Bakanlık en geç sonbahara kadar 18 yaş dahil tüm vatandaşları aşılamayı planlıyor. Daha sonra ise 12 yaş ve üzeri çocukların aşılanıp aşılanmayacağı konusu gündeme gelecek.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK NE ZAMAN?

Bakanlık, haziran ayı itibarıyla aşılamaya hız vermek için aile hekimliklerini de devreye sokmaya hazırlanıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-4 derece arasında 5 gün yerine, bir ay süreyle saklanabileceği"ni açıklamasının ardından, aile hekimleri de bu aşıyı vatandaşa uygulayabilecek. Böylece çok kısa sürede, toplumun yüzde 75'inin aşılanması tamamlanarak, toplumsal bağışıklığın oluşabileceği hesapları yapılıyor.

 

Anahtar Kelimeler:

asi takvimi saglik bakanligi sinovac

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