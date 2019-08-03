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İstediği ilacı yazmayınca acil serviste doktora saldırdı, hastaneyi dağıttı!
Gaziantep’te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine giden M.P istediği ilacı yazmayan doktor S.M.'yi darbetti, masa ve bilgisayarları kırdı
İstediği ilacı yazmayınca acil serviste doktora saldırdı, hastaneyi dağıttı!
03 Ağustos 2019 -
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Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giden M.P., doktor S.M.’den kendisine istediği ilacı yazmasını istedi.

S.M.’nin söz konusu ilacın uzman hekim tarafından yazılması gerektiğini ve kendisinin yazamadığını söylemesi üzerine M.P., doktora önce sözlü saldırıda bulundu ardından darbederek hastanedeki tıbbı cihazlara zarar verdi.

Doktor hastanede tedavi altına alınırken şüpheli M.P. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

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