İstediği ilacı yazmayınca acil serviste doktora saldırdı, hastaneyi dağıttı!

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giden M.P., doktor S.M.’den kendisine istediği ilacı yazmasını istedi.
S.M.’nin söz konusu ilacın uzman hekim tarafından yazılması gerektiğini ve kendisinin yazamadığını söylemesi üzerine M.P., doktora önce sözlü saldırıda bulundu ardından darbederek hastanedeki tıbbı cihazlara zarar verdi.
Doktor hastanede tedavi altına alınırken şüpheli M.P. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
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|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
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