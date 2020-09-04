İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için uygulamaya koyulan üç aylık işten çıkarma yasağının süresi iki ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, iş kanununa eklenen geçici maddeyle işverene getirilen çalışanlarını üç ay süreyle işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren iki daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/09/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkür Kanun'un geçici 10. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.İş kanununa eklenen geçici 10. madde, Cumhurbaşkanı'na bu süreyi her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.