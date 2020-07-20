İşten çıkarma yasağının süresi uzatılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta istihdamı koruma teklifi yasalaştırılacak. Teklifle işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. 3'üncü yargı paketinin de bu hafta yasalaştırılması bekleniyor.

Komisyondan geçen istihdamı koruma teklifi Genel Kurul gündemine gelecek.

Yeni ekonomik paketle, işten çıkarmayı engelleyen yasal düzenlemenin süresi uzatılacak. Cumhurbaşkanı, salgın gerekçesiyle fesih yasağını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.

Kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlanan iş yerleri normal çalışma düzenine geçerse, sigorta primleri 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneğinin hangi sektörlerde uzatılacağına dair olarak Cumhurbaşkanlığına da yetki verilecek. 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükümler ertelenecek.

Yargının iş yükünü azaltacak düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor

Meclis Genel Kurulu'nda, istihdam teklifi öncesinde ise 3'üncü yargı paketi yasalaştırılacak. Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenleme ile elektronik duruşmalar yaygınlaştırılacak. Arabuluculuk müessesesi, tüketici uyuşmazlıklarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.