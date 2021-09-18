İstifasını veren doktorun son 9 saatteki yaşadıkları!

MEDİMAGAZİN-Haziran ayında istifa yasağının kaldırılmasıyla birlikte hekimlerin devlet hastanelerinden kaçışı devam ediyor. Son olarak Sağlık Balkanlığı Elazığ Fethi Sekin şehir Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışan Dr.Noyan Dirlik eğitim amaçlı istifa ettiğini açıklarken, istifasını verdikten son 9 saatteki yaşadıkları, sağlıkta şiddetin istifa gerekçelerinin başında olduğunu hatırlattı.

Dr.Noyan Dirlik istifa sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

Dün istifamı verdim onayı bugün geldi. Normalde bugün ayrılış işlemlerini bitirip yarın yola çıkıcaktım. Bu ameliyat 9 saat sürdü. 4 uzman girdik. Uzadığı için istifamı bile tamamlayamadım.

Peki hasta yakınları ne yaptı. Biz ameliyattayken kavga çıkardı. Her türlü bilgiyi vermemize rağmen. Doktor arkadaş bilgi vermiş aşağıda devam ediyorlar diye peki hasta yakını ne demiş. "O doktorları parçalayacağım"

Bana bu 9 saatin maddi karşılığı sıfır. Diğer 2 uzmana da sıfır. Belki biri cuzi bir miktar alır. 4 kişi 9ar saat riskli bir ameliyatta uğraşıyoruz. Yukarda hasta yakınları bizi parçalamak istiyor.

Bunları şunun için yazdım. Bazıları diyor devlette doktorlar istifa ediyor diye. İşte bu yüzden istifa ediyoruz.

Ben o yüzden istifa etmedim o ayrı. Ben eğitim için istifa ettim. Herşeye rağmen ihtiyacı olan insanlar için buradayız.