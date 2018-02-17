SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstifaya zorlanan doktor: 'O yılları hatırlamak bile istemiyorum'
Adana'da 28 Şubat sürecinde, başörtüsü gerekçesiyle istifaya zorlanan Dr. Münevver Akbaş, yaşadığı mağduriyeti unutamıyor.
İstifaya zorlanan doktor: 'O yılları hatırlamak bile istemiyorum'
17 Şubat 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Adana'da 28 Şubat sürecinde görev yaptığı hastanede, başörtüsü gerekçesiyle istifaya zorlananDr. Münevver Akbaş, yaşadığı günleri unutamıyor.

28 Şubat sürecinde, Adana Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde çalışan ve baskılar nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan 50 yaşındaki Akbaş, o günleri hatırlamak bile istemiyor.

O dönem kendisi gibi birçok kişinin mağdur edildiğini anlatan Akbaş, "Bazen insanlar söylenir ya 'gençlik yıllarına dönsem' diye, ben o yılları hatırlamak bile istemiyorum. Zor bir zaman dilimi yaşadık." dedi.

Hastanede görev yaparken yöneticilerin, acil servislerde ve nöbetlerde kendilerini değerlendirdiğini anlatan Akbaş, "Sorunlar hep vardı ve huzursuzduk. Hani Necip Fazıl Kısakürek diyor ya, 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' biz de öyleydik. Sürekli birisi görür şikayet eder mi? Bunun korkusu ve endişesindeydik. Bir gün Adana'da görev yaptığım hastanenin başhekimi bizi yanına çağırdı. Odasına gittiğimizde 'saat 16.00'da Ankara'ya faks çekeceğim. Başınızı açıyor musunuz? Yoksa memuriyetten ayrılıyor musunuz?' dedi. Bunu duyunca donduk kaldık. Ben yıllık iznimi kullandım. Daha sonra kamudan istifa etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

"Her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldım"

Akbaş, kamudan istifaya zorlandıktan sonra kendisi için zor bir sürecin başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"(Memuriyete geri nasıl döneriz) diye düşünmeye başladık ama baktık ki böyle bir durum olamayacak. O zaman bu darbeyi yapanlar 'hiç beklemeyin, 28 Şubat bin yıl sürecek' dediler. Ben de hekim olduğum ve işimi çok sevdiğim için hemen bir klinik açmaya karar verdim. Her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Kendi gayretimle gece yarılarına kadar çalıştım. Çocuklarımın bakım ve psikolojik sorunlarıyla sıkıntılı bir dönemdi. Bazen insanlar söylenir ya 'gençlik yıllarına dönsem' diye, ben o yılları hatırlamak bile istemiyorum. Zor bir zaman dilimi yaşadık."

20 yıldır insanüstü denilebilecek bir gayret sarf ederek çalıştığını ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

"(Başörtülü üniversiteden nasıl mezun oldunuz) diye soranlar bile oldu. Kamuda görev yaparken bana tedaviye gelen çok sayıda hastam ve insanlar bana ön yargılı yaklaştı. Yeniden bir hasta potansiyeli oluşturdum ama artık ben de kamuya dönerek devletim adına hizmet vermek istiyorum. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu kadim medeniyetin hayallerini gerçekleştirmek dururken, böylesi meselelerle uğraşmak bu necip millete hiç yakışmıyor. Birbirimizi sevmeli ve kenetlenmeliyiz. O zaman görülecek ki bu necip millet çok güzel ufuklar açacaktır."

Anahtar Kelimeler:

istifaya zorlanan doktor yillari hatirlamak bile istemiyorum

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sokak hayvanlari dr. semin biterİstifaya zorlanan doktor: yılları hatırlamak bile istemiyorum'prof. dr. mutlu ozcan dis hekimligizonguldak plajda doktorbeyaz çay kanser ilacı Cumhuriyet Üniversitesi yeni hastanekanser teşhisi Prof. Dr. Zafer Cantürkbiyoteknoloji biyomedikal sinyal kayıt cihazı Ege ÜniversitesiAİFD Elif aral
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.