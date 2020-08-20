İstirahat raporu almak için aile sağlığı merkezlerine gelen temaslılar risk oluşturuyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında Covid-19 pozitif çıkan hastalarla teması bulunan ve karantinaya alınan vatandaşlar, iş yerlerine vermek için istirahat raporu almaya aile sağlığı merkezlerine gidiyor. Aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşturan temaslılar, sıra beklerken virüsü diğer hasta ve hekimlere de bulaştırabiliyor. Aile hekimlerine göre bu riskin ortadan kaldırılması için temaslıların direkt olarak raporlu sayılması gerekiyor.

'TEMASLILARIN İSTİRAHAT RAPORLARI İÇİN SİSTEM OLUŞTURULMALI'

Her gün yüzlerce hasta ile temas ettiklerini ifade eden Aile hekimi Dr.Tuna Şengöz, temaslı hastaların iş göremezlik raporu almak için aile sağlığı merkezlerine geldiklerini ve bu durumun virüsün yayılımını hızlandırdığını aktardı.

Şengöz'ün açıklaması şu şekilde: