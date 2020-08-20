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İstirahat raporu almak için aile sağlığı merkezlerine gelen temaslılar risk oluşturuyor
Covid-19 pozitif çıkan hastalarla teması bulunan ve karantinaya alınan vatandaşlar, iş yerlerine vermek için istirahat raporu almaya aile sağlığı merkezlerine gidiyor. Aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşturan temaslılar, virüsün yayılımına neden oluyor
İstirahat raporu almak için aile sağlığı merkezlerine gelen temaslılar risk oluşturuyor
20 Ağustos 2020 16:05 - MEDİMAGAZİN
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Covid-19 pozitif çıkan hastalarla teması bulunan ve karantinaya alınan vatandaşlar, iş yerlerine vermek için istirahat raporu almaya aile sağlığı merkezlerine gidiyor. Aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşturan temaslılar, sıra beklerken virüsü diğer hasta ve hekimlere de bulaştırabiliyor. Aile hekimlerine göre bu riskin ortadan kaldırılması için temaslıların direkt olarak raporlu sayılması gerekiyor.

'TEMASLILARIN İSTİRAHAT RAPORLARI İÇİN SİSTEM OLUŞTURULMALI'

Her gün yüzlerce hasta ile temas ettiklerini ifade eden Aile hekimi Dr.Tuna Şengöz, temaslı hastaların iş göremezlik raporu almak için aile sağlığı merkezlerine geldiklerini ve bu durumun virüsün yayılımını hızlandırdığını aktardı.

Şengöz'ün açıklaması şu şekilde:

''Covid ile temas öyküsü olabilecek kişi filyasyon ekibi tarafından karantinaya alınıyor. Eğer kişi çalışıyorsa işyerinden çalışmadığı günler için istirahat raporu alması isteniyor. Kişi raporu almak için karantinada olduğu evinden çıkıp aile sağlığı merkezlerine istirahat raporu almak için geliyor. Düşünün o gün Pazartesi sekiz doktorlu bir aile hekimliği biriminde çalışıyorsunuz ve kapıda 200 kişi bekliyor. Temaslı kişide bunların arasında dolaşıyor ve sırasının gelmesini bekliyor. Covid in yayılma hızını düşünecek olursanız korkunç bir durum ortaya çıkıyor.
Bu durumun engellenmesinin yolu, o kişiyi karantinaya alan filyasyon ekibinin o anda raporunu oluşturması veya bakanlığın kişi karantinaya düştüğü andan itibaren istirahatli sayılacak bir sistem uygulamasıdır. Aksi taktirde yayılım daha hızlı olacaktır.'' 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus aile hekimleri aile sagligi merkezleri temaslilar

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