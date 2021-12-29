İSTÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Örmeci: Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmayı hedefliyoruz

MEDİMAGAZİN - 1. Prof. Dr. Necati Örmeci kimdir? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

29 Ekim 1952 tarihinde, şirin bir Anadolu kasabası olan Isparta’ya bağlı Senirkent ilçesinde dünyaya geldim. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten hemen sonra akademik hayatıma başladım. 1980 yılında iç hastalıkları uzmanı, 1985 yılında Gastroenteroloji uzmanı, 1988 de doçent, 1994 yılında ise aynı üniversitede Gastroenteroloji profesörü oldum. 2019 yılı kasım ayında Ankara Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra, 2020 yılı ağustos ayında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde sağlıktan sorumlu rektör yardımcısı ve Tıp Fakültesi kurucu dekanı olarak göreve başladım ve halen bu göreve devam etmekteyim. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) asli üyeliğine, 2020 yılı başında TUBA şeref üyeliğine seçildim. 180 civarında yerli ve yabancı saygın dergilerde yayınlarım mevcuttur. Evliyim ve üç çocuğum var.

2. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin kuruluş hikayesinden ve kuruluş amacından kısaca söz edebilir misiniz?

Bilgiç Vakfı önderliğinde, sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve akademik-sanayi iş birliğinin sağladığı avantaj ve bilgi birikimi sonucu, bünyesinde 4 fakülte ve 1 yüksekokul ile 2018 yılında kurulan üniversitemiz ilk öğrencilerini 2020- 2021 eğitim öğretim yılında almıştır.

İSTÜN olarak; bilimsel çalışmalar ile teknolojiyi üreten ve kullanan, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan, uluslararası iş birliklerine dahil olan, sorumluluk ve liderlik yönü güçlü, girişimci, etik değerlere sahip öğrenciler yetiştirerek, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üreten dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmayı hedeflemekteyiz.

3. Üniversitenizde hangi fakülte ve bölümler bulunmaktadır?

İlk yılında “Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Türkiye’de ilklerden olan İlaç Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ikinci yılında Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin İngilizce programları ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nu açmıştır.

4. Öğrenci odaklı üniversite anlayışınızdan biraz bahseder misiniz?

Akademisyen-öğrenci iletişimin en üst seviyede olduğu üniversitemizde; öğrencilerimizin eğitimlerine başladıkları ilk günden itibaren, mezun oluncaya kadar geçen süreçte bireysel farklılıkları dikkate alınarak akademik yönden gelişimlerini takip eden, akademik sorunlarının çözümü ve kariyer planlamalarında yardımcı olan danışman öğretim elemanlarımız ile öğrencilerimizin gelişimleri takip edilmektedir.

Üniversitemizde; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerimizin geribildirimleri dikkate alınarak “Proje Temelli Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme ve Araştırma Temelli Öğrenme” yaklaşımları gibi en çok ihtiyaç duyulan öğrenme- öğretme yöntemleri kullanılmaktadır.

Üniversitemizde Türkiye’de ve dünyada sayılı üniversitelerde bulunan teknolojik alt yapılı eğitim modelleri, etkileşimli çevrimiçi eğitim materyalleri, ileri düzey araştırma ve uygulama laboratuvarları ile öğrencilerimizin mesleki gelişimleri desteklemektedir.

5. Sizce İSTÜN’ ü farklı kılan faktörler nelerdir?

İSTÜN’ ü farklı kılan faktörlerin başında sağlıkta ve teknolojide 30 yıllık bir üretim tecrübesi olan NEUTEC İlaç Firması’nın önderliğinde kurulmuş olması ve AR-GE merkezlerimizin her türlü tıbbi ürün, tesisat ve tıbbi cihaz geliştirilebilecek alt yapıya sahip olmasıdır.

Üniversitemiz; Türkiye’de en çok burs veren vakıf üniversiteleri arasında ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin iyi şekilde yetişmelerine imkân sağlayan güçlü laboratuvar alt yapımız, özel sektör-kamu kuruluşları ve Türkiye’nin köklü üniversiteleri ile yapmış olduğumuz eğitim iş birliklerimiz, sektör deneyimli güçlü akademik kadromuz, dünya ölçeğinde yaklaşık 510.000’in üzerinde elektronik kitaba ulaşılabilen, 42.000’in üzerinde elektronik dergi kaynağına sahip, dünya çapında araştırma yapılabilecek teknolojik alt yapıya sahip ve her geçen gün büyümeye devam eden kütüphanemiz, dünyanın sayılı üniversitelerinde kullanılan Biolucida (Dijital histoloji ve patoloji eğitim programı) ve ToLTech (Anatomi eğitim programı) gibi dijital eğitim platformlarımız, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizin uzmanlık sınavlarına hazırlanabilmeleri için daha birinci sınıftan itibaren ücretsiz olarak kullanmalarına imkân sağladığımız TUSDATA ve DUSDATA sınav hazırlık platformları ile öğrencilerimizin eğitimleri için ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlamaktayız.

6. Akademik kadro yapılanmanızda nelere önem verdiniz?

Ülkemizin önemli üniversitelerinde önemli tecrübeler edinmiş, dünyanın ileri gelen üniversitelerinde çalışmış, çeşitli projelerde görev almış, deneyimli, dinamik bir akademik kadromuz bulunmaktadır. İSTÜN de akademik kadro yapılanması tümüyle liyakat usullerine bağlıdır. Yayın sayıları, atıf sayıları, H indexi ve daha önemlisi akademisyenin araştırmaya yatkınlığı, patentinin olup olmaması, yabancı dil puanı gibi faktörler akademik kadro atamalarımızda önemli rol oynamaktadır. Sırf birileri referans olduğu için, tüm bu yetkinlikler göz ardı edilerek akademik personel alımı asla yapılmamaktadır.

7. Üniversite- sanayii iş birliği ile neyi kurguluyorsunuz?

Üniversitemizin kuruluş misyonundaki çok önemli maddelerden bir tanesi sektörle olan iş birliğimizin öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine destek olacak şekilde kullanılmasına imkân sağlayacak alt yapıyı oluşturmaktır. Biz akademi ve sektörün yeterli seviyede bir araya gelemediğinin ve bu sebeple üniversitelerde üretilen ürünlerin bir türlü istenilen üretim seviyelerine çıkarılamadığının farkındayız. Ancak üniversitemizin sektörle olan bağı sayesinde, öğrencilerimizi daha öğrenciliklerinin ilk yıllarından itibaren sektörle tanıştırarak kariyerlerini şekillendirme imkânı sunuyoruz. Böylece öğrencilerimizin kariyerleri henüz öğrenciyken başlıyor.

8. Öğrencilerinizin iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla neleri amaçlıyorsunuz?

Öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak adına uygulama, staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür-sanat, sosyal sorumluluk alanlarında gelişmelerini sağlayacak imkânlar sunmaktayız. İSTÜN; bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerimizin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır. Öğrencimiz üniversitemizin kapısından içeri girdiği andan itibaren kendisine ihtiyacı olan her türlü desteği vererek, kurucu vakfımızın gücü ile onları iş hayatına hazırlayacak imkânları sunmaktayız.

9. İSTÜN olarak geleceğe yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Bugün gerek Türkiye üniversiteleri gerekse dünya üniversitelerinin bir yarış içinde olduğunun bilincindeyiz. Üniversite sanayi iş birliğini sağlayan, inovasyona önem veren, üretimi tasarlayan ve üreten, ürettiğini geliştiren, sorgulayıcı, eleştirel düşünen, dinamik bir üniversite olma yolunda her türlü alt yapıyı oluşturuyoruz. Çağdaşlaştırılmış eğitim sistemi ve laboratuvarlarıyla, deneyimli öğretim üyesi kadroları ve ileri vizyona sahip mütevelli heyeti ile öğrencilerimizi ve üniversitemizi ön sıralara taşıyacak adımları atıyoruz.

10. Son olarak bizlere ne söylemek istersiniz?

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi vizyon ve misyonuyla, inovasyonu düstur edinen yönetimiyle parlayan bir güneştir. Bu güneş ilk mezunlarıyla birlikte ülkemizi ısıtmaya başlayacaktır.