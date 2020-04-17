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İsveç Prensesi Sofia gönüllü hemşire oldu
İsveç Prensesi Sofia, başkent Stockholm'de bir hastanede gönüllü hemşire olarak hizmete başladı.
İsveç Prensesi Sofia gönüllü hemşire oldu
17 Nisan 2020 09:35 - Tv100
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Korona virüsü salgınında halkına yardım etmek isteyen 35 yaşındaki Prenses Sofia, Sophiahemmet Üniversitesi'ndeki 3 günlük acil eğitimini tamamlayarak hizmete başlayan 80 hemşire arasında yer aldı.

Kraliyet'ten yapılan açıklamada "Kriz nedeniyle Prenses gönüllü işçi olarak çalışmaya karar vermişti. Amacı sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün azaltılmasına katkı sağlamaktır" denildi.

Prenses Sofia'nın hastalarla direkt temasta olmayacağı, doktor ve hemşirelere yardım edeceği belirtildi.

Prenses'in çalışmaya başladığı Sophiahemmet Hastanesi'nin kurulmasında İsveç ve Norveç kraliyet ailelerinin büyük bir payı bulunuyor.

Prenses Sofia, Prens Carl-Philip'le evli. Prenses'in iki oğlu bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

korona virus prenses sofia hemsire

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