İsveç Prensesi Sofia gönüllü hemşire oldu

Korona virüsü salgınında halkına yardım etmek isteyen 35 yaşındaki Prenses Sofia, Sophiahemmet Üniversitesi'ndeki 3 günlük acil eğitimini tamamlayarak hizmete başlayan 80 hemşire arasında yer aldı.
Kraliyet'ten yapılan açıklamada "Kriz nedeniyle Prenses gönüllü işçi olarak çalışmaya karar vermişti. Amacı sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün azaltılmasına katkı sağlamaktır" denildi.
Prenses Sofia'nın hastalarla direkt temasta olmayacağı, doktor ve hemşirelere yardım edeceği belirtildi.
Prenses'in çalışmaya başladığı Sophiahemmet Hastanesi'nin kurulmasında İsveç ve Norveç kraliyet ailelerinin büyük bir payı bulunuyor.
Prenses Sofia, Prens Carl-Philip'le evli. Prenses'in iki oğlu bulunuyor.
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