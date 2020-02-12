Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı
İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), Ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın özel hastanede günlük bin 500 lirayı bulan hastane masrafları için sosyal medyadan kampanya başlatmışlardı. Kampanyaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilgisiz kalmadı
İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı
12 Şubat 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KONYA - Geçtiğimiz yıl Alanya'ya yerleşen İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), Ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın özel hastanede günlük bin 500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılamada zorlanmaları nedeniyle sosyal medyadan kampanya başlatarak seslerini duyurmaya çalışmışlardı.

İsveç'te yaşayan Konya’nın Kulu ilçesinden giden vatandaşlar yardım isteyen aile için durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiler.

Konuyla ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Antalya İl müdürlüğüne bebekle ilgilenilmesi için talimat verdi.

Küvöz içerisindeki Alicia bebek yetkililer tarafından ambulansla özel hastaneden alınarak Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, yaptığı açıklamada, "İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken'in olayı bize aktarmasından itibaren çiftin bebeklerinin durumunu Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ilettik. Sayın Koca'da olayın yakından takip edilmesini istedi.'' dedi.

Sağlık Bakanlığının kendileri ile yakından ilgilendiği için teşekkür eden Ted Nyquist ve Ida Svarvarefelt çifti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medyada yardım kampanyasına İsveç'ten katılan İsveçli ve Türk vatandaşlarıda ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

isvec fahrettin koca antalya universitesi tip fakultesihastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.