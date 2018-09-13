İsveç'te bilim insanları iç kulakta yeni nöronlar keşfetti

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada iç kulakta yeni nöronlar keşfedildi.
İsveç'te Karolinska Enstitüsünden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, periferik işitsel sistemde daha önce bilinmeyen 3 nöron tespit edildi.
Daha önce kulak salyangozundaki sinir hücrelerini Tip 1 ve Tip 2 nöronları olarak ayıran bilim adamları, araştırmanın, Tip 1 nöronlarının aslında 3 çok farklı hücre türünü içerdiğini gösterdiğini duyurdu.
İşitsel bilginin büyük bölümünü ileten Tip 1 nöronlarındaki keşiften, gelecekte kulak çınlaması ve yaşlılığa bağlı işitme kaybı gibi duyma bozukluklarının tedavisinde faydalanılabileceğine dikkat çekildi.
Araştırma ekibinin lideri Francois Lallemend, "Artık merkezi işitsel sisteme giden 3 farklı yol olduğunu biliyoruz. Her bir hücre türünde hangi genlerin aktif olduğunu da ayrıntılı biçimde saptadık." dedi.
Çalışmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA