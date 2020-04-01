İsveç'te sağlık personeli açığını kapatmak için havayolu personeline eğitim veriliyor

İsveç ve Danimarka hükümetlerine ait olan SAS (Scandinavian Airlines), salgın nedeniyle maliyetleri düşürmek için 10 bin civarında mürettebata geçici izin vermiş ve şirketin operasyonlarının yüzde 90'ı durdurulmuştu.

Üç gün süren eğitimdenki amaç, sağlık sistemindeki yetersiz personel açığını ve diğer boşlukları doldurmak.

Kursiyerler bu süre zarfında temel hastane bilgilerine sahip oluyor.

Sophiahemmet Üniversite Hastanesi'ndeki uygulamalı eğitimde havayolu personeline sterilize etme, hastanede yatağı düzenleme, hastalarla ve hasta yakınlarıyla ilgilenme ve bilgi verme gibi temel bilgiler öğretiliyor.

Üniversitenin öğretim görevlilerinden Johanna Adami, havayolu personelinin sağlık sektörüne yardımcı olmaya uygun olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Adami, "İşleri gereği zaten temel sağlık eğitimi alıyorlar. Ayrıca esnek olmaları, güvenliği düşünmeleri ve karmaşık durumları ele alma konusundaki deneyimleri de hayli fazla." ifadelerini kullandı.

İsveç'te 4 bin 500'ün üzerinde tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vakası ve 180'den fazla can kaybı bulunuyor.

Özellikle başkent Stockholm ve çevresi salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor.