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İsveç'teki hastaneden doktorlara 'yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın' talimatı
İsveç'te bir hastanenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.
İsveç'teki hastaneden doktorlara 'yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın' talimatı
09 Nisan 2020 17:02 - AA
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Aftonbladet gazetesinin haberinde, araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesinin, Kovid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği belirtildi. 

Aynı belgede, doktorlardan, kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.

Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz." ifadelerine yer verildi.
 

Anahtar Kelimeler:

80 yas ustu hastalar kovid-19

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