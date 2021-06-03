Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İsviçre, Türkiye'yi Kovid-19'da riskli ülkeler listesinden çıkardı
İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.
İsviçre, Türkiye'yi Kovid-19'da riskli ülkeler listesinden çıkardı
03 Haziran 2021 08:20 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan'dan itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre'ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti.

BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

KARANTİNA ŞARTINDAN MUAF TUTULACAK

Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf tutulacak.
Türkiye’nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

İngiltere, Hindistan Belçika, Hollanda, İsveç, Arjantin, Slovenya, Letonya, Litvanya, Şili, Nepal, Tanzanya ve Uruguay gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 30 ülke ise listede kalmaya devam etti.

Öte yandan, Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. BAG'ın bugünkü kararıyla, Türkiye'den gelen yolcularda Kovid-19 testleri negatif çıkanlar artık karantinaya alınmayacak.

KARANTİNA ŞARTLARINA UYMAYANLARA CEZA VERİLİYOR

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.

Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor.

Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:

isvicre riskli ulkeler korona virus bag

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.