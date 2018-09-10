İşyeri hekimlerince yazılan manuel reçeteler artık karşılanmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sisteminde işyeri hekimleri tarafından düzenlenen manuel reçetelere yönelik duyuru yaptı.

Duyuruda 10.09.2018 tarihinden (yarından) itibaren işyeri hekimlerince yazılan manuel reçetelerin karşılanmayacağı bildirildi.