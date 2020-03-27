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İtalya'da 101 yaşında Covid-19'u yenen 'Signor P' umut oldu
Koronavirüs ölümlerinin 8 bini geçtiği İtalya'da 101 yaşında Covid-19 hastalığını atlatan "Signor P" (Bay P.) ülke için çok ihtiyaç duyulan bir umut sembolü haline geldi.
İtalya'da 101 yaşında Covid-19'u yenen 'Signor P' umut oldu
27 Mart 2020 17:16 - BBC
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Tam adı açıklanmayan Signor P geçen hafta Rimini kentindeki Infermi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Signor P, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan "İspanyol gribi" döneminde, 1919 yılında doğdu.

İtalyan basını, "Savaşlar, açlık, acılar, ilerlemeler, krizler, yeniden dirilişler gören Signor P bu yeni, görünmez ve korku verici mücadelenin de üstesinden geldi" yorumunu yaptı.

Hastanede bir hafta boyunca tedavi gören Signor P, son testlerinin negatif sonuç vermesi ve durumunun yeterince iyileşmesi üzerine taburcu edildi. Signor P tedaviye bir süre daha evinde devam edecek.

Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi, Signor P'nin "herkes için bir umut teşkil ettiğini" söyledi.

İtalyan basını da Signor P'nin hikayesini "insanlığın pes etmeyişinin vücut bulmuş hali", "umut veren bir hikaye" gibi ifadelerle duyurdu.

İtalya'da koronavirüs vakalarının analiziyle yapılan araştırmalar, virüs nedenli ölümlerde yaşlı ve erkek nüfusun ağırlıkta olduğunu gösteriyor.

Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Lisi de "Son haftalarda her gün özellikle de yaşlıları vuran bu virüsle ilgili haberlere üzülürken, 100 yaşın üzerindeki biri hepimize gelecek için umut verdi" dedi.

Lisi, Signor P'nin "Rimini'de tedavi gördüğü hastanede doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık görevlileri için unutulmaz bir hikaye haline geldiğini" söyledi ve ekledi:

"Bize 101 yaşında bile geleceğin önünün açık olduğunu öğretti."

Anahtar Kelimeler:

signor p umut veren hikaye italya covid-19

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