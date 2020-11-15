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İtalya’da bir bakımevi koronavirüse karşı ‘sarılma odası’ oluşturdu
İtalya’da bir bakımevi, burada kalanların koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında sevdikleriyle güvenli bir şekilde buluşup, sarılabilmeleri için cam ve naylon paravandan oluşan bir ziyaret odası oluşturdu. Odanın adı da ‘sarılma odası’ olarak koyuldu.
İtalya’da bir bakımevi koronavirüse karşı ‘sarılma odası’ oluşturdu
15 Kasım 2020 12:43 -
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İtalya’nın Veneto bölgesinde bulunan Domenico Sartor bakımevi, koronavirüs salgını sırasında bakımevin sakinlerinin koronavirüs bulaşma riski olmadan sevdikleriyle güvenli bir şekilde buluşabilmeleri ve sarılabilmeleri için ‘sarılma odası’ oluşturdu. Bakımevinde hayata geçirilen ‘Sınırlar olmadan duygular’ projesi kapsamında cam ve naylondan oluşan bir ziyaret odası oluşturuldu. Bu sayede bakımevi sakinleri, kendilerini ziyarete gelen yakınları ile salgın sırasına güvenli bir şekilde konuşup, sarılabiliyor. Ayrıca bakımevi ziyaretçilerinin, İtalyanca ‘stanza degli abbracci’ olarak adlandırılan ‘sarılma odasına’ girmeden önce katı hijyen ve güvenlik taramasından geçtiği ve maske takan ziyaretçilerin küçük gruplar halinde içerdiği alındığı ifade edildi.

Yerel medyaya konuşan bir bakımevi sakininin, “Nihayet kızıma tekrar sarılabildim. Haftalardır görüntülü aramalardan sonra bu bir rüya gibiydi. Uzun süredir özlediğim bir temastı bu” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

italya sarilma odasi

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