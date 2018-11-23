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İtalya'da doktorlar grevde: 10 yıldır sözleşmeleri yenilenmiyor
İtalya'da doktorlar, başta kamu sağlık sektöründe finansman eksikliği ve 10 yıldır sözleşmelerinin yenilenmediği gerekçesiyle 24 saatlik greve gitti
İtalya'da doktorlar grevde: 10 yıldır sözleşmeleri yenilenmiyor
23 Kasım 2018 - AA
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Grev dolayısıyla gün içerisinde planlanan yaklaşık 40 bin ameliyatın erteleneceği, sadece acil servis hizmetlerinin verileceği bildirildi.

Ülkedeki doktorların bağlı oldukları sendikalardan verilen bilgilerde, İtalya'da kamu sağlık sektörüne ayrılan finansman kaynağının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının altında olduğu belirtildi.

Sendika yetkilileri ayrıca son 10 yılda ekonomik krizle bağlantılı olarak bazı kamu hastanelerinin kapatılarak 20 bin yatak kapasitesinin azaldığını hatırlatarak, 10 yıl içinde 45 bin doktorun emekliye ayrılacağı bilgisini paylaştı. Sözleşmelerinin 10 yıldır yenilenmediğine dikkati çeken doktorlar, vardiya saatlerinin çok ağır olmasından da şikayet etti.

Yeni mezun doktorların uzmanlaşması için gerekli olan bursların azaltılması, birçok hastanede hasta yakınları tarafından doktorlar ve hemşirelere yönelik saldırıların artması ve uzun hasta kuyruklarının olduğu hastanelerde personel yetersizliği de doktorların greve gitmesindeki diğer nedenler olarak sıralandı.

 İtalya hükümeti, krize yol açan ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından reddedilen 2019 bütçe taslağında gelecek 3 yılda kamu sağlığı finansmanında 3,5 milyar avroluk artış öngörüyor.
 

Anahtar Kelimeler:

italya

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