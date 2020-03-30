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İtalya'da korkutan rakam! Kovid-19 sağlık çalışanı sayısı 6 bini geçti!
İtalya’da Kovid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktor hayatını kaybetti. Doktorların 32’si en çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde çalışıyordu. 10 bin ölümle dünyadaki can kayıplarının 3’te 1’inin yaşandığı İtalya, koronavirüs vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler bekliyor.
İtalya'da korkutan rakam! Kovid-19 sağlık çalışanı sayısı 6 bini geçti!
30 Mart 2020 11:47 -
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Avrupa’da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya’da Kovid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya Doktorlar Birliği, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı.

Doktorların 32’si en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalışıyordu.

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göreyse, 24 Mart Salı günü itibariyle koronavirüs bulaşan sağlık çalışanı sayısı 6 bin 414 oldu.

Dünya genelindeki ölüm vakalarının 3’te 1’inin bulunduğu ülkede vakalarda 7-10 gün içinde düşüş bekleniyor.

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, “Salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz” iddiasında bulundu.

Sileri, şu anda ölü sayısının fazla olduğunu, bunun da geçen haftalardaki vaka sayısının yüksekliğinden kaynaklandığını ifade etti.

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