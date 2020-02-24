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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
24 Şubat 2020 - AA
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ANKARA- İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Lombardiya Valisi Attilio Fontana, Bergamo kentinde müşahede altındaki 84 yaşında bir erkek hastanın Bergamo kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli de Caselle Lanne kentinde 88 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı.

Şu ana dek merkezi Milano olan Lombardiya bölgesinde 167 vaka, merkezi Venedik olan Veneto bölgesinde 27 vaka, merkezi Bolonya olan Emilia-Romagna bölgesinde 18 vaka, merkezi Torino olan Piyomente bölgesinde 4 ve başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesinde 3 vaka tespit edildiğini kaydeden Borelli, can kayıplarından 4'ünün Lombardiya'da, birinin ise Veneto'da görüldüğünü ifade etti.

Borelli, Kovid-19 tespit edilen 99 kişinin hastanelerde tedavi edildiği, 23'ünün yoğun bakımda, kalanların ise evde müşahede altında olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edildi.

Anahtar Kelimeler:

italya kovid-19 koronavirus

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