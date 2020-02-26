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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, ülkedeki vaka sayısı ise 374 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
26 Şubat 2020 - AA
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Roma- İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun görüldüğü bölgeden Emilia-Romagna bölgesine gelen 70 yaşındaki bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece, ülkede Kovid-19 salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Hastalığın tespit edildiği kişi sayısının 374'ü bulduğu ifade edilen haberde, virüsün ilk kez ikisi 10, diğerleri 4 ve 15 yaşındaki 4 çocuğa da bulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, koronavirüsün hızla yayıldığı Lombardiya bölgesindeki Codogno, Casalpusterlengo ve Lodi beldelerindeki hastanelere İtalyan jandarmasının sağlık işlerinden sorumlu ekiplerinin gönderildiği ve ekiplerin koronavirüse ilişkin analizler yaptıkları bildirildi.

Koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu işleri ve sosyal etkinlikler durdurulurken, iş yerleri ve okulların faaliyetlerine bir hafta zorunlu ara verilmişti.

Başbakan Giuseppe Conte de 22 Şubat Cumartesi günü olağanüstü topladığı Bakanlar Kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerin karantinaya alınarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamayla, Türk vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça İtalya'da koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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