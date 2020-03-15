Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
17 Mart 2020 20:52
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm ülkelere mesaj... 'Test, test, test'
Koronavirüs anksiyetesinin durdurulamamasının 7 nedeni
Üniversite hastanelerinde yıllık izinler durduruldu
Doktorlara 14 günde bir dinlenme: Yoğun bakımda günde 7'den fazla kişiyi entübe ediyoruz
İhtiyaçlar hiyerarşisi: Hastanelerde elektif ameliyatlar erteleniyor! Hangi ameliyat grupları öncelikli ertelenmeli?
Koranavirüs salgınında bugün (15 Mart 2020)
Hasta tipi değişiyor: Koronavirüs 40'lı yaşlardakilerde yaygınlaştı
İngilizler ülkenin koronavirüs 'Büyük kumar' stratejisini konuşuyor: Bilim insanları hükümeti uyardı!
Koronavirüs geçiren kişilerde yeni sağlık problemleri ortaya çıktı
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.