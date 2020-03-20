Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İtalyan doktor, eldiven bulunmadığı için koronadan öldü
İtalya’da, yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti.
İtalyan doktor, eldiven bulunmadığı için koronadan öldü
20 Mart 2020 13:53 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İTALYA -  Yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti. Daha önce Euronews’e verdiği demeçte, ülkesindeki hastanelerin salgına karşı hazırlıksız yakalandığını ve diğer doktorlar gibi eldivensiz çalışmak zoruna kaldığını söyleyen 57 yaşındaki Marcello Natali adlı doktor tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Covid-19’a bağlı zatürreden ölen İtalyan doktor, 28 Şubat’ta Euronews’e konuşmuş; kendisinin de yaşadığı Codogno kasabasındaki hastanede, 35 doktor içinde 14’ünün karantinada olduğunu söyleyerek İtalyan doktorların yaşadığı dramı dile getirmişti.

İtalya’da doktorlar tehdit altında
Ulusal Pratisyenler Federasyonu Genel Sekreteri Paola Pedrini, salgının İtalyan doktorları da ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirterek, sadece Bergamo bölgesinde 600 doktordan 110’nun hasta olduğunu söyledi.

Paola Pedrini, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Durum şubat ayından bu yana hiç iyiye gitmiyor. Maske ve eldivenler geldi ama yeterli değil.” diyerek içinde bulundukları durumu özetledi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bini geçti. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 30 civarında olduğu biliniyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 eldivensiz calisan marcello natali

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.