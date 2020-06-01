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İtalyan doktor: Koronavirüs gücünü kaybetti, daha az ölümcül hale geldi
Covid-19 salgınında görev alan İtalyan doktor koronavirüsün gücünü kaybettiğini ve ilk evreye nazaran ölümcül etkisinin azaldığını söyledi.
İtalyan doktor: Koronavirüs gücünü kaybetti, daha az ölümcül hale geldi
01 Haziran 2020 10:00 - Euronews
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İtalya'da salgının en fazla görüldüğü bölgelerden Lombardiya'nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesinin Başhekimi Alberto Zangrillo "Virüs klinik olarak artık İtalya'da yok" dedi.

Salgınla mücadelede ismi duyulan doktor Zangrillo, RAI televizyonuna verdiği demeçte, "Son 10 günde ağızdan alınan örneklerle iki ay öncekiler kıyaslandığında nicelik olarak az bir viral ize rastlandı" şeklinde konuştu.

Avrupa'da Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı bin 616 düşüşle 42 bin 75'e geriledi.

Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 355 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise dün akşam itibariyle bin 874 artışla 157 bin 507'ye çıktı.

Anahtar Kelimeler:

italya alberto zangrillo

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