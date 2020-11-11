Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İtalyan doktorlar: Hastaneler çökmeye yakın
İtalya'da artan Kovid-19 vaka sayıları, hastane kapasitelerinin yetersiz kalmaya başlaması ve doktor ile hemşire birliklerinden yapılan genel karantina çağrısına, hükümetin yanaşmaması sebebiyle ülkede genel karantina uygulaması yeniden tartışma konusu oldu. 
İtalyan doktorlar: Hastaneler çökmeye yakın
11 Kasım 2020 18:03 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

La Stampa gazetesine konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Ulusal topraklarının tamamının kapanmasını önlemek için çalışıyoruz. Güçlü eleştiriler olduğu doğru çünkü yayılma eğrisi yükseliyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde aldığımız tedbirler sayesinde eğrinin esnemeye başlamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 15 Kasım'da genel karantinaya gidileceği söylentilerini hatırlatılan Conte, "Bir kez daha tekrar ediyorum, bu bizim ilk seçeneğimiz olamaz. Genel bir karantinanın çok ciddi bir maliyeti olur. Hükümetin bir stratejisi var, sonuçları yakında görmeyi bekliyoruz." yanıtını verdi.

Conte, durumu yakından takip ettiklerini ve dikkatle değerlendirdiklerini ifade ederken, yoğun bakım ünitelerini geçen bahara göre iki katına çıkardıklarını, 36 binden fazla doktor ve hemşireyi sağlık hizmetlerine kazandırdıklarını ve günlük test kapasitelerini de 230 binlere çıkardıklarını anlattı.

Vatandaşlarının çektiği sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Conte, hem ekonomik hem de kişisel olarak fedakarlıkları nedeniyle onların övgüyü hak ettiğini kaydetti.

Başbakan Conte, Hristiyan aleminin aralık sonunda kutladığı Noel Bayramı’nda İtalyanlar olarak gelenekleri olduğu üzere kalabalık aile yemeklerinde bir araya geldiğine dikkati çekerek, bu yıl çok daha temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Conte ayrıca, geliştirilecek Kovid-19 aşısının alımı ve dağıtımına yönelik ulusal planın yakında parlamentoya sunulacağı bilgisini verdi.

Doktorlardan "Hastaneler çökmeye yakın" uyarısı

Dahiliye doktorları, geriatristler ve hemşire dernekleri ise İtalyan basınına gönderdiği açık mektupta "Hastanelerdeki durumun dramatik olduğu" belirtildi.

Mektupta, "Hızlı şekilde yayılan Kovid-19 virüsü ve artan hastalar nedeniyle personel ve yatak eksikliği yaşayan hastaneler çökmeye yakın. Dramatik durumu hafifmiş gibi gösteren mesajlar vermek yanlış." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'da sadece dün 35 bin 98 yeni vaka, 580 ölüm kaydedildi. Ülkede salgının başladığı şubattan bu yana, 995 bin 463 kişiye virüs bulaşırken, 42 bin 330 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren ciddi şekilde artan vakalar karşısında hükümet, kasım ayı başında genel bir karantinadan kaçınmak için ülkeyi 3 ayrı risk kategorisine ayıran yeni bir stratejiyi uygulamaya koymuştu. Buna göre 20 idari bölge, kendine özgü tedbirleri olan orta riskli (sarı), orta-yüksek (turuncu) ve yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere üçe bölünmüştü. 

Anahtar Kelimeler:

italya karantina hastane yogun bakim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.