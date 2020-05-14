İtalyan doktorların araştırması: Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda Kawasaki benzeri hastalık 30 kat arttı

İtalya'da koronavirüsten en ağır etkilenen kent olan Bergamo'daki Papa Giovanni XXIII Hastanesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlandı. Araştırmada, koronavirüs salgını süresince Bergamo'da Kawasaki benzeri bir hastalığın 30 kat arttığı tespit edildi.

Önceki 5 yılda bu hastalık her 3 ayda 1 kez görülürken, koronavirüs salgını süresince bir ayda 10 vaka görüldü.

Bu sene bu hastalık için tedavi edilen 10 çocuktan 8'inin, koronavirüse karşı antikor geliştirdiği de tespit edildi.

Araştırmayı yapan doktorlar, "SARS-CoV-2 (koronavirüs) salgını ile Kawasaki hastalığının şiddetli bir şeklinin yaygın görülmesi arasında bir bağlantı bulunduğunu" belirtti.

Doktorlar, koronavirüs salgınından etkilenen diğer ülkelerde de Kawasaki benzeri hastalık patlayışı beklenebileceği uyarısında bulundu.

Araştırmada, 2015-2020 yılları arasında bu hastalığın belirtilerini gösteren 19 çocuk ile bu yıl 18 Şubat-20 Nisan tarihleri arasında hastalanan 10 çocuk incelendi. Önceki 5 yılda hastalanan çocukların yaş ortalaması 3 iken, bu yıl bu hastalığa yakalananların yaş ortalamasının 7.5 olduğu belirlendi.

Bu sene hastalığa yakalanan çocuklarda önceki yıllara oranla kalp sorunlarının, makrofaj aktivasyon sendromunun (MAS) ve streoid tedavisine ihtiyaç duyma oranının daha yüksek olduğu da görüldü.

Araştırmacılar bu sonuçlardan hareketle, "SARS-CoV-2'nin, Kawasaki benzeri hastalığın şiddetli bir formuna neden olabileceğini" belirtti.

Araştırmacılardan Lorenzo D'Antiga İtalyan basınında yer alan açıklamalarında, "Araştırmamız, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile bu inflamatuar rahatsızlık arasındaki bağlantının ilk net kanıtını sunuyor" dedi.

Araştırmacılar, "Kawasaki benzeri hastalık" ifadesini kullanmalarının gerekçesini de, semptomların daha önce bilinen Kawasaki belirtilerinden farklılık gösterebilmesi ve daha ağır olmasıyla açıkladı.

İngiltere'de doktorlara 'acil' koduyla uyarı gönderilmişti

İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından bu konuda geçen ay doktorlara "acil" koduyla bir uyarı yapılmış ve "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti.

Vakfın açıklamasına göre bu yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki hastalığı belirtileri görülüyor. Kawasaki Hastalığı'nda orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.

İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra ABD, Fransa, İspanya ve İsviçre'de de benzer vakaların görüldüğü haberleri gelmişti. ABD'de 3 çocuk bu "gizemli hastalık" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İtalya'nın Bergamo kentindeki doktorların Lancet dergisinde yayımlanan araştırmasında Kawasaki hastalığı ile ilgili olarak şu ifadeler de yer aldı:

"Japonya'da Tomisaku Kawasaki'nin bu hastalığın ilk 50 vakasını rapor etmesinin üzerinden yarım yüzyıl geçmesine rağmen Kawasaki hastalığının nedeni hala bilinmiyor. En çok kabul gören hipotez, genetik yatkınlığı olan hastalarda bağışıklık sisteminin bir ya da daha fazla bilinmeyen patojene anormal bir tepki vermesinden kaynaklandığını savunuyor."