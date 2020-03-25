İtalyan hemşire virüsü başkalarına bulaştırdığını düşündüğü için intihar etti!

İtalya Ulusal Hemşireler Federasyonu, İtalyan bir hemşirenin, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra başkalarına bulaştığını düşündüğü için intihar ettiğini bildirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre 34 yaşındaki Daniela Trezzi, İtalya'nın en kötü etkilenen bölgesi Lombardiya'daki bir hastanede koronavirüs krizinin ön cephesinde çalışıyordu.

İtalya Ulusal Hemşireler Federasyonu, hemşirenin ölümünü doğrularken dün gece yaptığı açıklamada 'acı ve dehşet' ifadesini kullandı.

Federasyon, hemşirenin 'ağır stres' yaşadığını, çünkü krizi kontrol altına almaya çalışırken virüsü yaydığından korktuğunu söyledi.