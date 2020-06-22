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İtalyan profesör: Covid-19 için aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan bulaşıcı hastalıklar profesörü Matteo Bassetti, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçirdiği mutasyonlar nedeniyle zayıfladığını ve ölümcül etkisinin azaldığını öne sürdü. Bassetti’ye göre durum böyle devam ederse Covid-19, bir aşıya gerek kalmadan zayıflayarak ortadan kaybolabilir.
İtalyan profesör: Covid-19 için aşıya gerek kalmayabilir
22 Haziran 2020 15:42 - NTV
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Üst düzey bir İtalyan doktor, agresif bir kaplan olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) zayıflayarak vahşi bir kediye dönüştüğünü söyledi.

"AŞIYA GEREK KALMADAN ORTADAN KAYBOLABİLİR"

Profesör Matteo Bassetti, virüsün 'ciddiyetinin değiştiğine inandığını ve eskisi kadar ölümcül olmadığını öne sürdü. Basetti, virüs zayıflamaya devam ederse Covid-19’un bir aşı bulunmasına gerek kalmadan ortadan kaybolabileceğini açıkladı.

Ntv.com.tr'nin haberine göre Basetti, İtalya’daki Covid-19 hastalarının birkaç ay öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak, insanların eskisi kadar yüksek dozlarda enfekte olmadığını aktardı. Profesöre göre bu durumun altında pek çok neden yatıyor: Virüsteki genetik mutasyon nedeniyle daha az ölümcül hale gelmesi, sosyal mesafe uygulamaları veya iyleşmiş hastaların sahip olduğu bağışıklık...

İtalya'nın Cenova kentindeki San Martino Genel Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Bassetti, The Sunday Telegraph gazetesine verdiği demeçte virüsün kendi kendini yok edebileceğini öne sürdü:

"HASTALARIN DURUMU 1 AY ÖNCESİYLE AYNI DEĞİL"

“80 veya 90 yaşlarındaki yaşlı hastalar bile şimdi yatakta kendi kendilerine doğrulabiliyor ve yardım almadan nefes alıyorlar. Aynı hastalar bir ay önce ölecekti” ifadelerini kullanan Bassetti, virüsün etkisini yitirmesinin altında, virüsün insanların akciğerlerine daha az zarar veren genetik bir mutasyona uğramasının bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte, sosyal mesafe ve karantina uygulamalarının da toplumdaki virüs dağılımını azaltmış olabileceğini ve insanların daha düşük dozda koronavirüse maruz kalmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Bassetti, teorisinin kişilerin hastalığın viral yüküne ne kadar maruz kaldığına bağlı olduğuna dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

DAHA DÜŞÜK VİRAL YÜK

“Mart ve nisan başında durum tamamen farklıydı. İnsanlar acil serviste büyük bir kalabalık oluşturuyordu. Bazılarının oksijen ve ventilatör tedavisi ihtiyacı vardı. Şimdi, son dört hafta içinde, büyük resim pek çok açıdan değişti. Solunum yolunda, muhtemelen virüsün henüz bilimsel olarak gösterilmemiş olan genetik mutasyonundan dolayı daha düşük bir viral yük olabilir.”

"İDDİA FAZLA İYİMSER, KANIT YOK"

Bulaşıcı hastalık profesörü geçmişte benzer iddialarda bulundu, ancak aşırı iyimser olduğu için eleştirildi.

Avustralya'daki Wollongong Üniversitesi'nden Dr.Gideon Meyerowitz-Katz, MailOnline'a virüsün etkisinin yitirmiş olduğu fikrinin şüpheli olduğunu ve iddiayı destekleyecek bir bilimsel kanıtın henüz bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, pandeminin başlangıcında dünyada en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle yaklaşık 35 bin ölüm gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus asi covid matteo bassetti

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