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İtalyan turistlere Hindistan'da karantina
Hindistan’da 17 İtalyan turist korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bir grup İtalyan vatandaşı karantina altına alındı
İtalyan turistlere Hindistan'da karantina
04 Mart 2020 - İHA
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YENİ DELHİ - Çin’den yayılan koronavirüsü dünya genelinde endişe ve paniğe neden olmaya devam ediyor. Korona virüsünün vak'alarının sayısı her geçen gün artarken, 17 İtalyan vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir grup turist Hindistan’da karantina altına alındı.

Geçen ay ülkeye gelen 23 turistten 2 kişide koronavirüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 21 kişi de Yeni Delhi'deki özel bir tesiste karantina altına alındı. İsmini açıklamayan Hindistanlı bir yetkili, “21 turistten 15’ine yapılan korona testi pozitif çıktı” dedi.
Hindistan, ülkede korona vak'alarının görülmesinin ardından önlemleri arttırarak İtalya, İran, Güney Kore ve Japonya’dan gelişleri kısıtlama kararı aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin açılamasında “Panik yok. Kendimizi korumak için birlikte çalışmalı ve önlemler almalıyız” dedi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün korona virüsünden 38 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki can kaybı sayısının ise 2 bin 983’e yükseldiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirusu hindistan

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