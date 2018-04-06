İtfaiye Grup Amirinden hastane yangını açıklaması: 8.katta büyük sıkıntı yaşadık

Yangınla ilgili çalışmak üzere sabah saatlerinde hastaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri, binanın mantolama ve dış cephe kaplamasından örnekler aldı. Bazı hasta yakınları ise hastalarının raporlarını alamadıkları ve bu nedenle ilaçlarını yazdıramadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, yanan binanın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin, incelemelerin ardından belirleneceğini bildirdi. Yanan cephede kullanılan izolasyon ve mantolama malzemelerinden örnekler alındığını belirten Vişne, "Çok hızlı yanma kabiliyetine haiz bu malzemeler. Hava şartlarına bağlı olarak çok hızlı yayılabiliyor. Burada da böyle bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

Vişne, 2011 yılında yine aynı yerde yangın çıktığının hatırlatılması üzerine de "İhmal var mı yok mu araştırmalar sonucunda anlayabileceğiz. Raporun çıkması için de çalışmalar ve incelemelerin tamamlanması lazım öncelikle. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sürecin ne kadar süreceğini söylemek afaki olur şu anda." dedi.

- "8. katta ciddi bir sıkıntı yaşadık"

İtfaiye ekiplerinin tedbiren bölgede olduğunu ve bir süre daha bekleyeceklerini belirten Vişne, alarmın çalışmadığı yönündeki iddialar konusunda ise bilgisinin olmadığını bildirdi.

Yangınla ilgili incelemelerin sürdüğünü ifade eden Vişne, bu tür yapılarda dış cephenin yanmaya mukavemetli olması gerektiğini, hastanede kullanılan malzemenin türünü ise henüz bilmediklerini vurguladı.

Binada bazı noktaların müdahalenin de etkisiyle yanmadığına değinen Vişne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanan kısımlar, ofislerin baktığı cepheler. Yataklı bölümler aksi istikamette olduğu için o tahliye anlamında avantajımıza oldu. Yanan bölgelerde, yataklı hastaların olmaması çok büyük avantajdı. Özellikle 8. katta ciddi bir sıkıntı yaşadık dün akşam. Buradaki hastalar daha çok yürüyemeyecek durumdaki hastalardı. Onların bulunduğu ortamın yanmayan kısımda olması tahliyede bize çok büyük kolaylık sağladı. Allah'a şükürler olsun ki can kaybı olmadan atlatıldı böyle bir hadise. Bu hale gelmesinde de elbette ki itfaiyecilerin özverili çalışmaları, hastane personelinin, sağlık personelinin, artı bu bölgeye yakın oturup, istirahatte olmasına rağmen tahliye ve müdahale çalışmalarına katılan itfaiyeci arkadaşlar, emniyet ekipleri, sağlık, ambulans ekipleri, komple bir çalışma oldu. Başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hadisenin can kaybı olmadan atlatılması, özverili bir çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmalara katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- Kapıyı kapatıp yardım gelmesini beklediler

Öte yandan, hasta yakınlarından Zeynep Dilber, gazetecilere yaptığı açıklamada, alzaymır hastası annesinin zatürre teşhisiyle hastanede olduğunu söyledi.

Yangın başladığında çıkan sesleri önce kavga sandıklarını anlatan Dilber, dışarı çıkınca dumanı gördüklerini ifade etti. Görevlilerin hastanenin tahliye edildiğini söylediğini aktaran Dilber, şöyle konuştu:

"Çok yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Hastasını alanlar indiler aşağı ama benim öyle bir şansım yoktu. 90 yaşında annem, kaldıramıyorum. Yatıyordu. Kapıyı kapattık başka bir mağdur hasta vardı sedyeyle onu da içeri çektik. Oksijen bağladım. Camdan 'Bizi kurtarın iki yaşlı hasta var' diye bağırdım. İtfaiye geldi ama daha sonra başka bölgeye gitti. İki genç arkadaşın gelmesiyle de çarşafla tutup 7 kat aşağıya çarşafla indirdiler. Duyarlı vatandaşlar sayesinde annem kurtarıldı."

Annesinin yoğun dumanlara maruz kaldığını vurgulayan Dilber, yangının ardından ilaçlarını almakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bakanlıktan ilaç alımıyla ilgili yardım isteyen Dilber, "Annemin ilaçlarını istediler ama içeri güvenlik önlemleri yüzünden giremiyoruz. Eczaneden de ilaç alamıyoruz. Raporlar içeride." ifadelerini kullandı.