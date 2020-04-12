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İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 11:00 -
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İTÜ, Twitter hesabında "Acı kaybımız" başlığıyla, 22 yaşında yaşamını yitiren Kılıçkaya için başsağlığı mesajını paylaştı.

Mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

emircan kilickaya

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