İyi bir uyku için erişkinlere ve çocuklara 10'ar öneri

ASYOD (Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği) adına uyku ile ilgili önemli bilgiler paylaşan ASYOD Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Kaya ve ASYOD Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ “sağlıklı uyku uyuyamayan kişilerin yaşamlarında, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu, aktif yaşamdan kopmalar, obezite, hipertansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, felçler ve ani ölümlerle uyku bozuklulukları arasındaki ilşikiler bilimsel olarak gösterilmiştir. Trafik kazalarının ve iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak bu kişiler için yasal önlemler uygulanmaktadır” açıklanmasında bulundu.

Uykunun beden sağlığı üzerindeki etkilerinin tüm dünyada daha iyi anlaşılmasına ve toplum sağlığı açısından bu konuda farkındalık oluşturulmasına acil ihtiyaç duyulduğu belirtilen yazılı açıklamada “Dünya Uyku Günü etkinliklerinde; sağlıklı bir uykunun önemine ve başta uyku apne sendromu olmak üzere diğer tüm uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak yapılacak etkinliklerle, tüm uyku bozukluklarının önlenmesi ve yönetiminin daha etkin yapılması ile uyku problemlerinin toplumdaki yükünün azaltılabileceği düşünülmektedir.” bilgisi paylaşıldı.

Sloganının amacının geniş anlamda sağlıklı uyku ile yaşam kalitesinin iyileştirilebileceği mesajını vermek olduğuna değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İyi ve kaliteli uyku, iyi yaşlanmanın anahtarıdır. Uykusuzluk fiziksel, bilişsel ve duygusal sağlık riskini arttırır. Genç erişkinlikte ve orta yaşta iyi uyumak obezite ve hipertansiyon riskini azaltır, yaşa bağlı bilişsel düşüşe ve Alzheimer Hastalığı’na karşı korur ve depresyon oranlarının azalması ile ilişkilendirilmiştir. Bazı çalışmalarda düzenli uyku, yüz derisinde daha az yaşlanma belirtileri ve daha iyi doku tonu ile ilişkilendirilmiştir. Daha iyi görün, daha iyi hisset, daha iyi ol. Kaliteli uykuya günlük yaşamımızda yüksek bir öncelik vermek için söylenecek çok şey var. Sonuç olarak bu yılın sloganını şöyle yorumlayabiliriz; Sağlıklı Uyu, Sağlıklı Yaşlan.



Dünya Uyku Derneği sağlıklı uyku için on ipucu derledi. Uyku Hijyeni olarak tanımlanan bu öneriler Çocuklar ve yetişkinler için şu şekilde sıralandı;

ERİŞKİNLERE ÖNERİLER

1. Düzenli yatma ve uyanma zamanı oluşturun.

2. Siesta yapma alışkanlığınız varsa, 45 dakikalık gündüz uykusunu geçmeyin.

3. Yatmadan 4 saat önce aşırı alkol almaktan kaçının ve sigara içmeyin.

4. Yatmadan 6 saat önce kafeinden kaçının. Buna kahve, çay ve pek çok gazozun yanı sıra çikolata da dahildir.

5. Yatmadan 4 saat önce ağır, baharatlı veya şekerli yiyeceklerden kaçının. Yatmadan önce hafif bir aperatif kabul edilebilir.

6. Düzenli egzersiz yapın, fakat yatmadan hemen önce yapmayın.

7. Rahat, yumuşak nevresimler kullanın.

8. Rahat bir uyku sıcaklığı ayarı bulun ve odanın iyi havalandırılmasını sağlayın.

9. Tüm dikkat dağıtıcı sesleri engelleyin ve mümkün olduğu kadar çok ışığı ortadan kaldırın.

10. İş veya genel eğlence amaçlı kullanımdan kaçınarak yatağınızı uyku ve seks için ayırın.



12 YAŞ ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖNERİLER



1. Çocuğunuzun yaşına uygun bir yatma vakti (tercihen akşam 9:00 veya akşam 9: 00’dan önce) ayarlayarak yeteri kadar uyuduğundan emin olun.

2. Hafta içi ve hafta sonları tutarlı bir yatma süresi ve uyanma zamanı belirleyin.

3. Düzenli bir yatma zamanı rutini oluşturun ve yatakta rahat kıyafetler giydirin.

4. Çocuğunuzu bağımsız olarak uykuya dalmaya teşvik edin.

5. Yatmadan önce ve gece boyunca parlak ışıklardan kaçının ve sabah güneş ışığına maruz kalmayı arttırın.

6. Televizyonlar, bilgisayarlar ve cep telefonları dahil tüm elektronik eşyaları yatak odasının dışında tutun ve yatmadan önce elektronik eşyaların kullanımını sınırlayın.

7. Düzenli yemek zamanları da dahil olmak üzere düzenli günlük programa devam edin.

8. Yaşa uygun bir şekerleme takvimi yapın.

9. Gün boyunca dışarıda geçirilen çok fazla egzersiz ve zaman sağlayın.

10. Pek çok gazlı içecek, kahve ve çay dahil kafein içeren yiyecek ve içecekleri içmelerini önleyin