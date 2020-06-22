İyileşen Kovid-19 hastalarında antikor seviyeleri hızla düşüyor

Çin'de yapılan bir araştırma, hem semptomları gösteren hem de göstermeyen hastalarda yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan 2-3 ay sonra antikor seviyelerinin keskin biçimde düştüğünü ortaya koydu.

22 Haziran 2020 17:58 - AA