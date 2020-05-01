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İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları 'dark web'de satışa çıkarıldı
Yasa dışı internet olarak nitelenen "dark web"de (karanlık web) iyileşen Kovid-19 hastalarının kanlarının satıldığı ortaya çıktı.
İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları 'dark web'de satışa çıkarıldı
01 Mayıs 2020 16:48 - Haber7
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Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanın dört bir yanında sürüyor.

Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

Bilim insanları iyileşen Kovid-19 hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışma siber suçluların da iştahını kabartmış durumda.

İyileşmiş Kovid-19 hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların yeni tip koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı. Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 iyilesen kovid-19 hastalari antikor dark web

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