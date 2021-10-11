İzlanda, kalp kası iltihabında artış gerekçesiyle Moderna'nın kullanımını durdurdu

İzlanda merkezli RUV'un bildirdiğine göre, İskandinav ülkelerinden gelen verileri inceleyen Ulusal Epidemiyoloji Komitesi, Moderna aşısı kullananlarda kalp kası iltihabında artış gözlemledi.

Bu tespit üzerine aşının kullanımını durdurma kararı cuma günü Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde duyuruldu.

20 bin kişi aşılandı

Habere göre İsveç, Moderna kullanımını 1991'den sonra doğan kişilerle sınırlandırıyor. Norveç ve Danimarka ise 12-17 yaş arası çocuklar için Moderna yerine Pfizer'in kullanımını tavsiye ediyor.

Bugüne dek yaklaşık 20 bin İzlandalı Moderna ile tam şekilde aşılandı.