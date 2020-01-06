İzmir cinayetleri zanlısı nezarethanede intihara kalkışmış!

İZMİR- Torbalı'da geçen 29 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında Enver Y., yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu.

Torbalı cinayetleri zanlısı adliyede

Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Zanlı, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51), 500 TL alıp, kaçtı. Zanlı ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Y., para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direndi. Zanlı, tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i de en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Polis ise Enver Y'nin peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen zanlı, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından vurularak yakalandı.

Enver Y. ve 2 Kişi tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Enver Y'nin ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi. Enver Y'nin sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi. Enver Y. ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Nezarethanede intihar girişiminde bulunmuş

Çifte cinayet zanlısı Enver Y'nin adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, geçen 2 Ocak gecesi bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Zanlının intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi. Enver Y'nin avukatı Barış Akyol, "Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor" dedi.