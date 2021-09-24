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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'bebeğe koronavirüs aşısı' iddiasına soruşturma
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bebeğe yanlışlıkla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'bebeğe koronavirüs aşısı' iddiasına soruşturma
24 Eylül 2021 13:21 - AA Meriç Ürer
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ege Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin, "bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı" yönünde ifadelerinin basına yansıdığı belirtildi.

Öğretim üyesinin, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, "Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesine getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını" belirttiği aktarılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştır. Bunun dışında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca da 'sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyu gelişmelerden ayrıca bilgilendirilecektir." denildi.

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine soruşturma yürütüldüğünü, hastanın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir durum olmadığını, ayrıca "bebeklere yanlış aşılar yapıldığını" iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Bebeklerine yanlışlıkla Kovid-19 aşısı vurulduğunu belirten ailenin avukatı Dilek Güzel de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İzmir'de bebeklerine yanlış aşı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

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