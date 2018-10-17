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İzmir Eczacı Odası Başkanı: 'Bazı ilaçlar zor bulunurken yeni nesil ilaçlar için başvuru bile yapılmıyor'
TÜRKİYE genelinde uzun süredir bazı ilaçları bulmakta sorun yaşandığını belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaşamsal öneme sahip ilaçlara ulaşımın zorlaşmasının halk sağlığını ve tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Sayılkan, İnternetten reklamı yapılarak satılan ürünlerin insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturduğuna da dikkat çekti.
İzmir Eczacı Odası Başkanı: 'Bazı ilaçlar zor bulunurken yeni nesil ilaçlar için başvuru bile yapılmıyor'
17 Ekim 2018 - DHA
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İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, tasarruf öncelikli politikalar sonucunda eczanelerdeki ekonomik sorunların her geçen gün biraz daha arttığını ve bazı ilaçların bulunamaz hale geldiğini dile getirdi. Özellikle yaşamsal öneme sahip ithal ilaçlarda belli dönemlerde ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Sayılkan, "Bazı ilaçlar zor bulunurken yeni nesil ilaçlar için başvuru bile yapılmıyor. İlaca ulaşımı engelleyen bu durum halk sağlığını ve tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor. Sorunun acilen ortadan kaldırılabilmesi için ilaç fiyat kararnamesinin ivedilikle değişmesi ve uygulanan sabit euro kurunun ülke gerçeklerine uygun olarak gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

İNTERNETTEN İLAÇ SATIŞINA TEPKİ

İnternet üzerinden satışı yapılan ilaçlarla ilgili de tepkisini dile getiren Sayılkan, insan sağlığının hiçe sayıldığını savundu. Oda Başkanı Tuncay Sayılkan, eczane dışında özellikle de internetten reklamı yapılarak fütursuzca satılan ürünlerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu öne sürerek, "Caydırıcı cezalar ve ağır yaptırımlar olmadığı için insan sağlığını hiçe sayanlar, sadece para kazanmaya odaklı faaliyetlerine ne yazık ki devam ediyor. Bu konuda da ağır yaptırımların getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsan sağlığı ticarete kurban edilecek kadar ucuz olmamalı. İlaçta yanıltıcı reklamlar da halk sağlığını tehdit etmektedir. İlaçta reklam yasaklanmalı ve insan sağlığını doğrudan ilgilendiren tüm ürünler Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmalı. İlaçlar sadece eczanelerden ve eczacı danışmanlığında hastalara sunulmalı, insanların sağlığı riske atılmamalıdır" diye konuştu.

ECZACILIK FAKÜLTESİ SAYISINDA ARTIŞ

Başkan Sayılkan sayısı her geçen yıl hızla artan eczacılık fakültelerinin de mesleğin geleceği için olumsuzluklara neden olduğunu ileri sürdü. Yurdun dört bir yanında yeterli akademisyen kadrosu bulunmayan ya da uygun fiziki koşullara sahip olmayan binalarda eczacılık eğitimi verildiğini dile getiren Sayılkan, "Hiç de gerek olmadığı halde ısrarla yeni eczacılık fakültesi açılmasının mantığını anlamak mümkün değil. Kaldı ki yurt dışında bulunan ve denklik sorunu olmayan fakülteleri de hesaba kattığımızda mesleğin değersizleştirilmesi ve işsizlik sorunu çok uzak değildir" dedi.
 

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