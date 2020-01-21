İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden 'evsizler hastaneden çıkarıldı' iddiasına açıklama

İZMİR - İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, bir hastanede evsizlerin acil servisten çıkarıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaparak acil servisteki hijyen ortamını korumak adına bir çalışma yapıldığını, bu kişilerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince barınma merkezlerine götürüldüğünü söyledi.

Öztop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evsiz vatandaşların acil servisten çıkarılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu hastanenin konum itibarıyla evsiz vatandaşların yoğun olduğu bir bölgede bulunduğunu, hastanenin acil servis ve diğer alanlarının geceleri evsizler tarafından sık sık kullanıldığını ifade eden Öztop, kent genelindeki hastanelerde kalmayı alışkanlık haline getirenlerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü yetkilileriyle ortak çalışma yaptıklarını bildirdi. Öztop, şunları söyledi:

"O gece de acil serviste 6 evsiz vatandaşımız bulunuyordu. Hastanemize hastalarını getiren, özellikle hasta çocuklarını getiren kadınlar, bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdi. Biz soğuk havalardan dolayı acil servislerde çok fazla çocuk ve yaşlı hasta ağırlıyoruz. Bunların bir çoğu enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor. Acil servisin hijyen ortamını korumak adına böyle bir çalışma yapıldı. Vatandaşlar dışarıya çıkarıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından barınma merkezlerine götürüldü."

Evsizler için mobil ekip

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay da kent genelinde özellikle de havaların soğumasıyla sokakta yaşayan kişilerin barınma merkezlerinde ağırlanmaları için mobil ekip oluşturduklarını aktardı.

Sokakta yaşayan bazı kişileri ise barınma merkezlerinde kalmaları için ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren Tanğlay, "Zaman zaman zorlandığımız oluyor. Özellikle sokak yaşantısını tercih eden vatandaşların barınma merkezlerine alınması konusunda zorlanıyoruz. Bu konuda kolluk güçlerinden de destek alıyoruz. Barınma merkezi, huzurevi ve otele yerleştirdiğimizde birkaç gün kalıp sonra alıştıkları yaşam şekillerine dönüyorlar. Hastanelerin acil servislerinde kalmayı alışkanlık edinen vatandaşlarla özellikle çalışıyoruz." diye konuştu.

Tanğlay, geçen yılın aralık ayında itibaren 30'a yakın kişiyi sokaktan alarak barınma merkezlerinde ağırladıklarını, çalışmalarının her gece devam ettiğini de kaydetti.