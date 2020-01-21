Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden 'evsizler hastaneden çıkarıldı' iddiasına açıklama
İzmir Sağlık Müdürü Öztop,'Acil servisin hijyen ortamını korumak adına böyle bir çalışma yapıldı. Vatandaşlar dışarıya çıkarıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından barınma merkezlerine götürüldü' dedi
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden 'evsizler hastaneden çıkarıldı' iddiasına açıklama
21 Ocak 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İZMİR - İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, bir hastanede evsizlerin acil servisten çıkarıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaparak acil servisteki hijyen ortamını korumak adına bir çalışma yapıldığını, bu kişilerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince barınma merkezlerine götürüldüğünü söyledi.

Öztop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evsiz vatandaşların acil servisten çıkarılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu hastanenin konum itibarıyla evsiz vatandaşların yoğun olduğu bir bölgede bulunduğunu, hastanenin acil servis ve diğer alanlarının geceleri evsizler tarafından sık sık kullanıldığını ifade eden Öztop, kent genelindeki hastanelerde kalmayı alışkanlık haline getirenlerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü yetkilileriyle ortak çalışma yaptıklarını bildirdi. Öztop, şunları söyledi:

"O gece de acil serviste 6 evsiz vatandaşımız bulunuyordu. Hastanemize hastalarını getiren, özellikle hasta çocuklarını getiren kadınlar, bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdi. Biz soğuk havalardan dolayı acil servislerde çok fazla çocuk ve yaşlı hasta ağırlıyoruz. Bunların bir çoğu enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor. Acil servisin hijyen ortamını korumak adına böyle bir çalışma yapıldı. Vatandaşlar dışarıya çıkarıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından barınma merkezlerine götürüldü."

Evsizler için mobil ekip

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay da kent genelinde özellikle de havaların soğumasıyla sokakta yaşayan kişilerin barınma merkezlerinde ağırlanmaları için mobil ekip oluşturduklarını aktardı. 

Sokakta yaşayan bazı kişileri ise barınma merkezlerinde kalmaları için ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren Tanğlay, "Zaman zaman zorlandığımız oluyor. Özellikle sokak yaşantısını tercih eden vatandaşların barınma merkezlerine alınması konusunda zorlanıyoruz. Bu konuda kolluk güçlerinden de destek alıyoruz. Barınma merkezi, huzurevi ve otele yerleştirdiğimizde birkaç gün kalıp sonra alıştıkları yaşam şekillerine dönüyorlar. Hastanelerin acil servislerinde kalmayı alışkanlık edinen vatandaşlarla özellikle çalışıyoruz." diye konuştu.

Tanğlay, geçen yılın aralık ayında itibaren 30'a yakın kişiyi sokaktan alarak barınma merkezlerinde ağırladıklarını, çalışmalarının her gece devam ettiğini de kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

izmir il saglik mehmet burak oztop evsizler acil servis tepecik egitim ve arastirmahastanesi nesim tanglay

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
somali fahrettin koca umkeeczaci isparta esra nemli kurtbolat sukru basdegirmendomuz gribi ölüm orduözel hastane yangin antalyaesogu prof. dr. kevser erol emekliizmir il saglik mehmet burak oztop evsizler acil servis tepecik egitim ve arastirma hastanesi nesim tanglaymansur sezginer pota muzesi kadim koctestis tumorleri doc. dr. hasbey hakan koyuncuzonguldak yüzük parmak itfaiye acilkaraman dr. sulbiye karaburgu dr. adnan kursunwuhan gizemli virus cin sars dr. ozer akgul virusdunya saglik orgutu salgın Çin Corona Virüsdunya saglik orgutu sigara ameliyat dr. vinayak prasadbasasistanlik sinavi turk tabipleri birligikirikkale universitesi tip fakultesi alternatif ilac kör hasta ankarasaglik uygulama tebligi bevacizumabsuffolk universitesi prof. dr. luiz moutinho mikroskobik tuketici sosyal medya yapay zeka112 acil cagri ambulans para cezasi mesgul dr. veli gorkem palacin xiao feng nadir gorulen bir hastalik progeriamanisa alasehir devlet hastanesi karin agrisi safra kesesi ic organlari guvenc dinergizemli hastalik cin vuhan hong kong japonya guney kore sars mersankara universitesi prof. dr. erkan ibis tip fakultesi yapay zeka ilac yerli ilacsomali fahrettin koca mogadisu umkesildenafil tadalafil ilac takviye edici gida nurten saydan eczanekanser ingiltere bagisiklik sistemi kanser hucreleri antikor profesor andrew sewell car-tsiroz umman karaciger nakli dokusaglikta siddet aile hekimleri dernekleri federasyonu hekim dr. ozlem sezen beyaz kod
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.