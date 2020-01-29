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İzmir İl Sağlık Müdürü açıkladı: Corona virüs tespit edilmemiştir
İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, hastanede corona virüs şüphesiyle gözlem altında tutulan K.Ü. (30) ile eşinin durumuna ilişkin açıklama yaparak, hastalarda virüs tespit edilmediğini belirtti
İzmir İl Sağlık Müdürü açıkladı: Corona virüs tespit edilmemiştir
29 Ocak 2020 - DHA
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İZMİR- İzmir'de, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvuran K.Ü., iddiaya göre 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğunu söylemesi üzerine, corona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. K.Ü. ve eşi iki gündür gözlem altında tutulurken, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, sonuçların çıkmasının ardından açıklama yaptı.

İzmir'de bir hastaya Corona virüs tetkiki

Öztop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüze bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde coronavirüs şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda  coronavirüs tespit edilmemiştir."

 

Anahtar Kelimeler:

wuhan corona virus tepecik egitim ve arastirma hastanesi mehmet burak oztop

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