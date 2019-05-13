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İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur (48), görevden alındı. 29 Aralık 2016 yılından bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Salnur, görevi devretmek üzüre Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı.
İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı
13 Mayıs 2019 - CNN TÜRK
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İzmir'de Halk Sağlığı Müdürlüğü görevini yürütürken, 11 Aralık 2012 yılında İl Sağlık Müdürü olarak atanan Bediha Salnur, 2015 yılına kadar bu görevi yürüttü.

Daha sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinde görevinden istifa ederek AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan, ancak seçilemeyen Uzman Doktor Bediha Salnur, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne atandı. 28 Aralık 2016'ya kadar da Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapan Salnur, daha sonra eski görevi olan İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna yeniden oturdu. 


9 Aralık 2016'da İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Salnur, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındı. Salnur'un görevi iade etmek üzere Sağlık Bakanlığı'na çağrıldığı, salı günü görüşme yapacağı öğrenildi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

izmir il saglik muduru bediha salnur

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People
14
1) Kerem can (Dr)
13.05.2019 14:19:06
Foto çok eski. Nöroloğun analizi boş
People
3
2) Anthony Anderson (Ziraii ilaçlama)
13.05.2019 14:10:14
Ne olmuş ?
herşeyçokgüzelolacak mı demiş ?
People
21
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
13.05.2019 12:28:21
Yüzleri seçilebilen 12 kişiden 9 unun bayan olduğu , beylerin genelde uzak mesafeyi tercih ettiği , sol köşede duran bey haricinde yolcu eden herkesin gülümseyip çoğunun alkışladığı bu fotoğrafta; görevden birisi mi alınmış, görev yükseltmesi mi yapılmış ayırt edilemiyor ama sayın Salnur’un sol elindeki mendil, kafasını öne eğmesi , ağlamayla karışık zorlu gülümseme ifadesi çalışanlarıyla ne düzeyde sıkı bir bağlantıya girdiğini gösteriyor. Şu gergin günlerde böyle bir manzara oluşturabildiği için kendisini tebrik ediyorum.
People
9
4) Dr.Cevdett (Cerrah)
13.05.2019 11:32:44
Doktor hanım İzmir gibi büyük bir yerde 7 yıl idarecilik yapmış. Epeyce yorulmuştur bence. Şimdi dinlenme vakti. İDARECİLİK EĞİTİMİ ALMADAN İDARECİ ATAMASI YAPMAYI BİR TÜRLÜ ANLAMIŞ DEĞİLİM.
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