İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı: Kadavradan organ bağışı artırılmalı

Bozdemir, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Nafiz Erkan Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Beyin Ölümü Farkındalığı ve Kadaverik Donasyonun Arttırılmasına Yönelik Çözüm Arayışı" toplantısında, hastanelerden gelen anestezi ve yoğun bakım servislerinde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirten Bozdemir, "İzmir, organ bağışı konusunda Türkiye birincisi ama bu yeterli değil. Organ nakli konusunda ülkemizde canlılardan yapılan organ nakli beyin ölümü gerçekleşen (kadavradan) yapılan nakillerden daha fazla. Bu durumu tersine çevirmemiz lazım." dedi.

Bozdemir, beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin onay vermesiyle yapılacak olan bağışların da bu süreçte çok önemli olduğu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılan kadavra bağışının arttığını belirten Bozdemir, şunları kaydetti:

"Organ ve Doku Nakli İzmir Bölge Koordinasyon Merkezine bağlı, 7 ilin son üç yıllık rakamlarına bakıldığı zaman, 2016 yılında 320 hastamızın beyin ölümü gerçekleşirken, 104 hastamızın organları bağışlanmış, 2017 yılında ise 331 hastamızın 102 tanesi, 2018 yılında ise aralık ayı hariç 279 beyin ölümü gerçekleşen hastanın 92'si ailesinin onayıyla organları alınıp organ nakli bekleyen hastalara umut oldu."

Organ bağışlamanın dinen de bir sakıncasının bulunmadığını anlatan Bozdemir, vatandaşların bu konuda hassas olması gerektiğini, yakınlarını kaybetmelerine rağmen onların, organlarının toprak olup gitmemesi için mutlaka organ bağışında bulunmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.