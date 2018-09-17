İzmir Sağlık-Sen: 'Yıpranma payı haklarımızın peşini bırakmayacağız'

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube, İzmir’in Ödemiş ilçesinde geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. İlçede görev yapan ve sendikada görevli 500’e yakın sağlık personelinin katıldığı toplantıda konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Yıpranma payında eksiklikler mevcut, geçmişe yönelik olması ve tüm sağlık çalışanlarını kapsama açısından hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı bilmenizi isterim. Çünkü sağlık bir ekip işi, ambulansta çalışan ATT’ye, paramediklere, doktorlara verip, o ambulansı süren ve daha fazla riski olan şoför kardeşimizin de bu haktan yararlanması gerekiyor. Aynı şekilde, ameliyathanede çalışan, spanç sayan, temizlik yapan genel hizmetler sınıfında yer alıyor diye hizmetli kardeşimizde bu haktan yararlandırılmaması 5510 sayılı kanunun iyi okunmaması anlamına gelmektedir. Yani bizler diyoruz ki yıpranmada çalıştığı birime göre herkesi kapsayarak verilmesi gerekiyor. Sağlık hizmetleri sınıfında olmasına rağmen acil ve servislerde çalışan tıbbi sekreterlerimizi, numune ve denetim peşinde koşan çevre sağlık teknisyenlerimizi kapsamıyor. Polislerin de yıpranması var ama onların riskine göre ayırmıyor, masa basında çalışanları da kapsıyor” dedi.

“Sonuna kadar takipçisi olacağız”

Yıpranma payında düzenlemeler yapılması için Danıştay’a kısmi iptal davasını açtıklarını ifade eden Özdemir, “SGK ve Sağlık Bakanlığına da yanlışların düzenlenmesi amacıyla da başvuruda bulunduk. Sağlık-Sen olarak yıpranma payının Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi, 5 yıla 1 yıl verilmesi ve geçmişe dönük olması açısından da hukuki, bürokrasi ve siyasi yönden yapılması gerekenler adına bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı da bildirmek isterim. Toplu sözleşmelerde, kurum idari kurul toplantılarında gündeme taşıdığımız, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi konusunu defalarca dile getirdik. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesinde kamu da çalışan sağlıkçılarında yer aldığı 3600 ek gösterge verilmesi konusunu da yakından takip ediyor, bir an önce hayata geçmesi anlamında kamuoyu oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Vatan sevdalısıyız”

Özdemir, şunları söyledi: “Bu ülkeyi kim bölmek istiyorsa, bu ülke üzerinde kim oyun oynuyorsa Memur-Sen ve Sağlık-Sen teşkilatı olarak sonuna kadar karşısında olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Şunu iyi bilmeniz gerekiyor; başınız dik, alnınız ak olsun. Bu sendika, bu duruşu sergilerken asla hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmak için bunu yapmadı. Bu ülke için, bu millet için söz söyleyenlerin yanında olmak için bunu yaptı. Hani diyorlar ya bize; siz tarafsınız, siz taraf tutuyorsunuz; evet bizler tarafız. Biz vatan sevdalısıyız, biz bayrak sevdalısıyız, biz ezan sevdalısıyız. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyoruz. Bizim tarafımız bu taraf ve bu tarafta olmaya devam edeceğiz. Ve aynı şekilde bizlere yandaş sendikasınız diyorlar. Biz de diyoruz ki; milletin yanında olmak, milletin yanında olanların yanında olmak, mazlumlara umut olanların yanında olmak, darbecilere meydan okuyanların yanında olmak, yedi düvele Türk milleti olarak kafa tutanların yanında olmak yandaşlıksa sonuna yandaşız, sonuna kadar yandaş olmaya da devam edeceğiz. Onun için kimse bizim niyetimizi, kimse bizim duruşumuzu, kimse bizim sendikal anlayışımızı sorgulamasın.”